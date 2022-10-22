Пулишич высказался о травме Риса Джеймса

Игрок «Челси» Кристиан Пулишич высказался о травме своего одноклубника Риса Джеймса.

Напомним, защитник получил повреждение по ходу матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0). Ранее сообщалось, что на восстановление 22-летнему англичанину может потребоваться около восьми недель, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

«Он мой близкий друг, поэтому неприятно видеть, как он выбывает из строя, но я знаю, что это не конец для него. Он собирается продолжать бороться, готовиться, и когда он вернётся, он снова будет хорошо играть», — завил Пулишич.

В текущем сезоне Джеймс провёл в составе «синих» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.