Итальянский топ-клуб нацелился на молодого нападающего «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя попал в сферу интересов чемпиона Италии «Милана». По информации от журналиста Даниэля Лонго, спортивный директор «россонери» Фредерик Массара контактировал с окружением нападающего по поводу перехода на «Сан-Сиро».

«Милан» в силу возраста Оливье Жиру уже постепенно начинает подыскивать себе более молодого нападающего, который сможет закрыть позицию на долгие годы. Одним из таких вариантов является Броя.

При этом стоит помнить, что Армандо в начале сезона продлил свой контракт с «Челси». В новой кампании албанец забил один гол в чемпионате Англии.