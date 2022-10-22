Куртуа: «Реал» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов не только из-за полевых игроков, а из-за меня в том числе»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа напомнил, что в прошлом сезоне «королевский клуб» выиграл Лигу чемпионов во многом благодаря нему. Напомним, бельгиец был признан лучшим игроком матча в финале против «Ливерпуля».

«Реал» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов не только из-за полевых игроков вроде Бензема, Вальверде, Винисиус и Родриго, а из-за Куртуа в том числе», – сказал Тибо в интервью испанскому изданию Marca.

Ранее Куртуа занял 7 место в голосовании за «Золотой мяч». Голкипер заявил, что считает результаты несправедливыми, ведь заслужил находиться на более высокой позиции в силу своих заслуг в прошлом сезоне.