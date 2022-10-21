Тен Хаг: «Я тренер, и это я должен устанавливать стандарты, Роналду уже второй раз так поступает»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему решил наказать нападающего Криштиану Роналду, который отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». Напомним, португалец также вдобавок демонстративно покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Я тренер, и это я должен устанавливать стандарты. Я ответственен за культуру и ценности в этой команде. Когда Роналду покинул стадион до финального свистка в товарищеской игре с «Райо Вальекано», я просто сказал, что это было неприемлемо. Во второй раз уже должны быть последствия. Футбол является командным видом спорта. Ты должен устанавливать некоторые стандарты», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.