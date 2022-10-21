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Тен Хаг: «Я тренер, и это я должен устанавливать стандарты, Роналду уже второй раз так поступает»

21 Октября 2022 • 14:15 Комментировать (4)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему решил наказать нападающего Криштиану Роналду, который отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». Напомним, португалец также вдобавок демонстративно покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Я тренер, и это я должен устанавливать стандарты. Я ответственен за культуру и ценности в этой команде. Когда Роналду покинул стадион до финального свистка в товарищеской игре с «Райо Вальекано», я просто сказал, что это было неприемлемо. Во второй раз уже должны быть последствия. Футбол является командным видом спорта. Ты должен устанавливать некоторые стандарты», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
21 Октября 2022 в 14:35
Скорее всего опять переведено неправильно , в конце скорее всего было сказано что должен придерживаться стандартам установленными командой . Есть негласный регламент у команд , а припудренному это было всегда и везде пофиг , он боялся Зидана , очень сомневаюсь что у этого дрища вот так хватило бы смелости бросить капитанскую повязку Реала . Наконец то появился тренер который игнорирует его выпендросы . Роналду это высокомерное , эгоистичное быдло . Как был отпрыск посудомойки так им и останется . Этот дебилоид даже не понимает как он себе роет яму , сомневаюсь что кто то из условных Найк или Адидас захочет с ним иметь дела . А Тен Хагу терпения и понимания что человека можно увезти из деревни , деревню из человека никогда . А где же его поклонники из ЛГБТ типа тупорылых кастилий экспэртов ?? Офигеннейший у вас кумир , быдлюки ))
ilinoize
21 Октября 2022 в 15:00
Можно Артура забрать от Алекса, но Алекса из Артура никак не забрать
slain
21 Октября 2022 в 15:11
Только понял что он один из латентных?)
ilinoize
21 Октября 2022 в 15:17
Не. Догадывался по его сообщениям. Но тут полностью все подтвердилось
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