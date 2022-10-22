Стерлинг не может забить «Манчестер Юнайтед» уже 24 матча

Центральным матчем субботы в тринадцатом туре английского чемпионата стала встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы вышли вперед за считанные минуты до конца игры, но, тем не менее, подопечные Эрика тен Хага смогли уйти от поражения и матч закончился вничью.

Без забитого мяча с поля снова ушел Рахим Стерлинг, который провел уже свой 24-й матч с учетом всех турниров против «Манчестер Юнайтед» - это самый частый для него оппонент. И ни разу за эти 24 матча Стерлинг не забил в ворота «красных дьяволов», хотя за все это время сделал 38 ударов по воротам, в том числе пятнадцать в створ.