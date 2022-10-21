Булыкин: Роналду не уважают в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Конец ли это карьеры Роналду? Нет, просто Роналду хочет перейти в другую команду, и пошел на такой жесткий шаг, потому что выходить за пару минут до конца матча – не соответствует его статусу», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, португалец может перейти в любую команду, потому что сейчас для него деньги не являются самым главным, ему нужен имидж, а в «МЮ» ему не доверяют.

Ранее сообщалось, что Роналду отстранен на три дня от тренировок с основной командной из-за того, что ушел в раздевалку до завершения матча с «Тоттенхэмом».