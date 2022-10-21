Тен Хаг: «С нетерпением ждём матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча очередного тура чемпионата Англии против лондонского «Челси». Напомним, матч состоится завтра на «Стэмфорд Бридж» в 19:30 по московскому времени.

«Для меня не имеет разницы где играть: дома или на выезде. Поле везде одинакового размера, в футбол всегда играют 11 на 11. Мы с нетерпением ждём матча», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и отстаёт от четвёртого «Челси» всего на одно очко. В случае победы, «красные дьяволы» поднимутся на четвёртую строчку.