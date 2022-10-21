Поттер – о ситуации «МЮ» с Роналду: «Не могу комментировать, тен Хаг уже принял решение»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не стал комментировать инцидент, из-за которого Криштиану Роналду был отстранён от командных тренировок с «Манчестер Юнайтед». Напомним, португалец получил наказание от главного тренера Эрика тен Хага из-за отказа выйти на замену в матче против лондонского «Тоттенхэма».

«Я не могу это комментировать, тренер «Манчестер Юнайтед» уже принял своё решение. Он бы не сделал этого без поддержки клуба. Я не знаю ситуации целиком, поэтому не могу ничего сказать. Мне не нужно попадать в заголовки прессы», – сказал Поттер на пресс-конференции перед игрой с «Манчестер Юнайтед», которая состоится завтра в 19:30 по московскому времени.