Каррагер: «Тен Хаг идеально разобрался с Роналду»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер в восторге от работы Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

Голландский специалист, занявший пост рулевого «красных дьяволов» перед началом нынешнего сезона, отстранил Криштиану Роналду от ближайшего матча и тренировок с командой. Причина – отказ португальца выходить на замену и уход в раздевалку до финального свистка в поединке с «Тоттенхэмом».

«Старт при тен Хаге выдался трудным, но в дальнейшем он быстро утвердил свой авторитет как на поле, так и за его пределами. Матч против «Тоттенхэма» – один из лучших для «Манчестер Юнайтед» за последние годы, а в инцидентах с Роналду тен Хаг поступает просто идеально», – написал в социальных сетях Каррагер, комментируя вышеописанную новость.