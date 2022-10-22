Неймар хотел перейти в «Челси» из-за Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Неймар минувшим летом хотел перейти в «Челси» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 30-летний бразилец хотел покинуть французский клуб из-за конфликта со своим партнёром по группе атаки парижан Килианом Мбаппе. Однако, переход в лондонский клуб сорвался, потому что лишь «Ньюкасл» способен был выполнить финансовые требования «ПСЖ» по этому трансферу.

Действующий контракт Неймара с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «ПСЖ» 16 матчей, забив в них 12 голов и отдав девять результативных передач.