Роналду может вернуться к матчу с «Шерифом»

Стало известно, когда нападающий Криштиану Роналду может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед». Напомним, главный тренер Эрик тен Хаг наказал португальца за преждевременный уход из стадиона перед финальным свистком матча с «Тоттенхэмом», когда Криштиану остался неиспользованной заменой. Голландец на три дня отправил Роналду тренироваться отдельно от остальной команды.

По информации от журналиста Роба Доусона в социальных сетях, Криштиану может вернуться в строй к матчу против «Шерифа» в Лиге Европы. Но при этом окончательное решение будет принимать Эрик тен Хаг.

В этом сезоне Роналду забил всего один гол в чемпионате Англии. В конце сезона у игрока заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».