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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду может вернуться к матчу с «Шерифом»

21 Октября 2022 • 12:15 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Стало известно, когда нападающий Криштиану Роналду может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед». Напомним, главный тренер Эрик тен Хаг наказал португальца за преждевременный уход из стадиона перед финальным свистком матча с «Тоттенхэмом», когда Криштиану остался неиспользованной заменой. Голландец на три дня отправил Роналду тренироваться отдельно от остальной команды.

По информации от журналиста Роба Доусона в социальных сетях, Криштиану может вернуться в строй к матчу против «Шерифа» в Лиге Европы. Но при этом окончательное решение будет принимать Эрик тен Хаг.

В этом сезоне Роналду забил всего один гол в чемпионате Англии. В конце сезона у игрока заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 12:19
Конечно вернётся... На лавку... А-ха-ха-ха...
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