Тен Хаг: «Нам будет не хватать Роналду в матче с «Челси», но это вынужденная мера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что его команде завтра будет не хватать нападающего Криштиану Роналду в матче с «Челси». Напомним, португальца отстранили от тренировок с командой и матчей на три дня за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом».

«Нам будет не хватать Роналду завтра. Да, это потеря, но вынужденная мера. Это очень важно для менталитета игроков. Нам нужно сфокусироваться только на матче с «Челси», – объяснил тен Хаг на пресс-конференции.

В конце сезона у Роналду заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». При этом португалец может покинуть команду уже зимой.