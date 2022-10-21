Де Йонг всё ещё интересен нескольким топ-клубам АПЛ

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему остаётся на радаре у нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги. По информации от издания ESPN, голландца хотят заполучить «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Первые два клуба из перечисленного списка уже пытались подписать футболиста летом, но тогда Френки решил не покидать «Барселону». Претенденты на де Йонга надеются, что к январю полузащитник изменит приоритеты.

«Барселона» летом была готова отпустить Френки, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость, но футболист наотрез отказывался уходить.

В новом сезоне де Йонг отметился всего одним голом в девяти матчах чемпионата Испании.