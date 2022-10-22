Клопп: «Фирмино был важен для «Ливерпуля» ещё с того момента, как я пришёл сюда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил важность нападающего Роберто Фирмино, который выступает за мерсисайдцев ещё с самого прихода немца на пост наставника команды.

«Фирмино был важен для «Ливерпуля» ещё с того момента, как я пришёл сюда. Он может играть на нескольких позициях. Робби является очень умным футболистом», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Фирмино летом связывали с переходом в туринский «Ювентус», но трансфер так и не состоялся. Бразилец остался в стане мерсисайдцев и к сегодняшнему дню забил уже шесть голов и отдал три результативные передачи в чемпионате Англии.