Алиссон: «Мы всегда помогаем Нуньесу»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер оценил игру нападающего Дарвина Нуньеса, который забил вчера свой первый гол на «Энфилде» за мерсисайдцев. Мяч уругвайца оказался победным и позволил команде Юргена Клоппа взять три очка в матче против лондонского «Вест Хэма».

«Мы всегда помогаем Нуньесу и держим его близко. Я знаю, что это непросто. Очень сложно обустроиться в новой стране. Когда я приходил в команду, то знал английский чуть лучше него, но Дарвин усердно работает над этим», – заявил Алиссон в интервью после матча.

Напомним, на счету Нуньеса уже три гола в чемпионате Англии. Ранее уругваец поражал ворота «Арсенала» и «Фулхэма». Все свои голы в Премьер-лиге Дарвин забивал пока только против лондонских команд.