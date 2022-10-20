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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алиссон: «Мы всегда помогаем Нуньесу»

20 Октября 2022 • 15:51 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
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22.10 14:30

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер оценил игру нападающего Дарвина Нуньеса, который забил вчера свой первый гол на «Энфилде» за мерсисайдцев. Мяч уругвайца оказался победным и позволил команде Юргена Клоппа взять три очка в матче против лондонского «Вест Хэма».

«Мы всегда помогаем Нуньесу и держим его близко. Я знаю, что это непросто. Очень сложно обустроиться в новой стране. Когда я приходил в команду, то знал английский чуть лучше него, но Дарвин усердно работает над этим», – заявил Алиссон в интервью после матча.

Напомним, на счету Нуньеса уже три гола в чемпионате Англии. Ранее уругваец поражал ворота «Арсенала» и «Фулхэма». Все свои голы в Премьер-лиге Дарвин забивал пока только против лондонских команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер Дарвин Нуньес
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