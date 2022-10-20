Фердинанд: «Если в «Ливерпуле» и будет кто-то забивать столько же, сколько Салах, то это Нуньес»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил выступления Дарвина Нуньеса за «Ливерпуль». Напомним, уругваец забил вчера свой первый гол на «Энфилде», поразив ворота лондонского «Вест Хэма».

«Если в «Ливерпуле» кто-то будет забивать столько же, сколько Салах, это будет Нуньес. Слово «классный» не совсем подходит для описания Дравина. Нуньес – очень агрессивен, он жаждет битвы и не стесняется идти в контакт», – цитирует Фердинанда Five UK.

На счету Нуньеса уже пять голов и один ассист во всех турнирах в этом сезоне. Нападающий перебрался в команду Юргена Клоппа этим летом из лиссабонской «Бенфики».