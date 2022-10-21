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Клопп прокомментировал увольнение Джеррарда из «Астон Виллы»

21 Октября 2022 • 21:37 Комментировать
Фулхэм
3:0
Астон Вилла
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об отставке легенды клуба Стивена Джеррарда с должности рулевого «Астон Виллы».

Бывший полузащитник «красных» потерял работу в четверг, когда его команда уступила в матче Премьер-лиги «Фулхэму» со счётом 0:3.

«Я могу представить, как сейчас разочарован Стиви, но нам не следует об этом беспокоиться, – отвечает Клопп на вопрос о Джеррарде. – Все мы иногда получаем такие удары, и вопрос лишь в том, как на них реагировать», – заявил немецкий специалист.

На момент отставки Стивена Джеррарда «Астон Вилла» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп Астон Вилла
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