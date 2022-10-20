Райс: «Очень плохо себя чувствую из-за результата матча с «Ливерпулем»

Капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал поражение своей команды во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» на «Энфилде». Напомним, команда Юргена Клоппа одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу Дарвина Нуньеса. При этом у «молотобойцев» был шанс сравнять счёт с пенальти, но нападающий Джаррод Боуэн промахнулся с точки.

«Чувствую себя очень плохо из-за результата матча с «Ливерпулем». Мне действительно плохо. Когда ты приезжаешь в это место, ты должен играть с сердцем, мужеством и волей к победе», – заявил Райс в послематчевом интервью.