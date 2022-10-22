​В Англии рассказали об удивительной статистике Клоппа после провального матча

В субботу «Ливерпуль» разочаровал армию своих болельщиков, проиграв в гостях у «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Журналист Майкл Рид в социальных сетях приводит удивительную статистику Юргена Клоппа.

Оказывается, в рамках Премьер-лиги под руководством Клоппа «Ливерпуль» проиграл командам, начинавшим тур в зоне вылета, столько же матчей, сколько и командам, которые начинали тур в зоне Лиги чемпионов (по 10 поражений).

Напомним, что Юрген Клопп принял «Ливерпуль» в октябре 2015 года.

Теперь «Ливерпуль» будет готовиться к важному матчу Лиги чемпионов против «Аякса». Команды сыграют в Амстердаме в среду, 26 октября.