​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса

«Ливерпуль» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Рулевой «красных» Юрген Клопп высказался о кадровой ситуации.

«Нуньес? Мы должны проверить его состояние. Вчера он лечился, но мы посмотрим, что нам скажут позже. График плотный, и нам нужно более внимательно относиться к выбору состава. Посмотрим, кто сможет снова выйти в основе. У нас была только одна тренировка – сегодня днём. Вчера было восстановление для тех, кто играл в среду.

Кейта пока рано возвращаться. Если всё пойдёт хорошо, он начнёт тренироваться с понедельника, как и Конате», - сказал Клопп.