Суарес поздравил Нуньеса с первым голом на «Энфилде»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес поздравил своего соотечественника Дарвина Нуньеса с первым голом на «Энфилде». Напомним, до вчерашнего матча с «Вест Хэмом», уругваец отличился за команду Юргена Клоппа только на выезде.

«Надеюсь, это лишь один из многих твоих голов на «Энфилде». Поздравляю, бомбардир! Продолжай в том же духе и наслаждайся атмосферой и стадионом», – написал уругваец в своих социальных сетях.

Теперь на счету Нуньеса три гола и одна голевая передача в Английской премьер-лиге. Нападающий перешёл в «Ливерпуль» этим летом из лиссабонской «Бенфики» за сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 80 миллионов евро.