Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Силва: «Судья должен был засчитывать гол Фодена»

17 Октября 2022 • 10:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1 1.43 X 4.90 2 6.80
19.10 21:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что арбитр вчерашнего матча с «Ливерпулем» должен был засчитывать гол Фила Фодена во втором тайме. Напомним, англичанин открыл счёт в матче, но затем судья отменил взятие ворот за нарушение правил со стороны Эрлинга Холанна.

«Мы ожидаем от судей последовательности. Если он хочет свистеть подобные фолы, то пусть свистит в обе стороны. Гол Фодена был чистым, арбитр должен был засчитывать его», – сказал Фоден в интервью после матча.

Напомним, после отменённого гола Фодена, Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд и принёс своей команде три очка. Это третья победа в нынешнем сезоне АПЛ для мерсисайдцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Бернарду Силва Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
10:55 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Судья должен был засчитывать гол Фодена»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Участие Эриксена в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом
10:34 · Англия. Премьер-лига
АПЛ хочет провести предсезонный турнир в США
10:28 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы верим в Маунта, вы можете видеть его влияние на команду»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Салах - второй игрок, забивший 100 голов левой ногой в АПЛ
09:59 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг высказался об интересе со стороны «Челси» и «МЮ»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл усиление в «Челси»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Сказал Силве, что ему следует быть более расслабленным с мячом»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ
01:54 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Никто в «Ливерпуле» не хотел ухода Мане»
01:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Я всё ещё думаю, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ»
01:04 · Англия. Премьер-лига
Кин высказался о шансах «Арсенала» на титул после поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» 2
00:53 · Англия. Премьер-лига
Жена Тьяго Силвы рассказала о планах игрока 1
00:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп извинился перед Гвардиолой за поведение болельщиков «Ливерпуля» 1
00:03 · Англия. Премьер-лига
Мане высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем