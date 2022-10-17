Силва: «Судья должен был засчитывать гол Фодена»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что арбитр вчерашнего матча с «Ливерпулем» должен был засчитывать гол Фила Фодена во втором тайме. Напомним, англичанин открыл счёт в матче, но затем судья отменил взятие ворот за нарушение правил со стороны Эрлинга Холанна.

«Мы ожидаем от судей последовательности. Если он хочет свистеть подобные фолы, то пусть свистит в обе стороны. Гол Фодена был чистым, арбитр должен был засчитывать его», – сказал Фоден в интервью после матча.

Напомним, после отменённого гола Фодена, Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд и принёс своей команде три очка. Это третья победа в нынешнем сезоне АПЛ для мерсисайдцев.