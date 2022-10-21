Оуэн призывает «Ливерпуль» подписать полузащитника сборной Англии

Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн ждёт от клуба громкого трансфера.

По словам известного в прошлом нападающего, «красные» нуждаются в усилении средней линии, и клуб обладает необходимыми средствами для дорогостоящей покупки.

«Ливерпуль» – не самый богатый клуб мира, но может вложиться в покупку качественного игрока, когда это необходимо – так было с Алиссоном и ван Дейком. Сейчас в команде много хороших полузащитников, но некоторые игроки близки к закату карьеры. Думаю, Юрген Клопп знает, что эта зона нуждается в усилении, и я считаю Джуда Беллингема лучшим кандидатом. На месте Клоппа я бы обязательно задумался о его подписании», – цитирует Liverpool Echo Майкла Оуэна.