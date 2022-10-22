Авонийи — о победном голе «Ливерпулю»: «Никогда не забуду этот день»

Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи прокомментировал сенсационную победу своей команды над «Ливерпулем» в рамках Английской премьер-лиги.

«Забить в ворота «Ливерпуля»... Я никогда не забуду этот день. Но я всегда буду благодарен «Ливерпулю», который нашел меня в Нигерии. Забить гол в их ворота — это просто потрясающе», — приводит слова нападающего BBC Sport. Тем не менее футболист отмечает, что главное – это три очка, набранных «лесниками».

Напомним, что Авонийи является воспитанником «мерсисайдцев», однако за первую команду «Ливерпуля» нигериец не провёл ни одного матча. Победа над «красными» позволила «Ноттингему» выбраться со дна турнирной таблицы АПЛ.

