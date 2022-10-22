Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Авонийи — о победном голе «Ливерпулю»: «Никогда не забуду этот день»

22 Октября 2022 • 18:17 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Ливерпуль
окончен

Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи прокомментировал сенсационную победу своей команды над «Ливерпулем» в рамках Английской премьер-лиги.

«Забить в ворота «Ливерпуля»... Я никогда не забуду этот день. Но я всегда буду благодарен «Ливерпулю», который нашел меня в Нигерии. Забить гол в их ворота — это просто потрясающе», — приводит слова нападающего BBC Sport. Тем не менее футболист отмечает, что главное – это три очка, набранных «лесниками».

Напомним, что Авонийи является воспитанником «мерсисайдцев», однако за первую команду «Ливерпуля» нигериец не провёл ни одного матча. Победа над «красными» позволила «Ноттингему» выбраться со дна турнирной таблицы АПЛ.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Тайво Авонийи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
11.00 5.90 1.27
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
3
1
1.27 6.40 11.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3
0
2.33 3.45 3.10
Видео
8 мин
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
1.87 3.85 4.10
Видео
23.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Арсенал Арсенал
5.20 4.30 1.62
Видео
23.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Фулхэм Фулхэм
2.20 3.60 3.25
Видео
23.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
2.17 3.50 3.40
Видео
23.10.22 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лестер Лестер
2.23 3.50 3.30
Видео
23.10.22 в 18:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
19:21 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл усиление для «Тоттенхэма» в Италии
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:58 · Англия. Премьер-лига
Холанн начал новую голевую серию, «Манчестер Сити» разобрался с «Брайтоном» 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
Отличная реализация позволила «Эвертону» разгромить «Кристал Пэлас»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Без Роналду: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы
18:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг против продажи Роналду зимой 1
18:17 · Англия. Премьер-лига
Авонийи — о победном голе «Ливерпулю»: «Никогда не забуду этот день»
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может переманить Франка из «Брентфорда»
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Холанн снова забивает – форвард отличился после паса вратаря Алиссона 2
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу может оказаться в АПЛ слухи
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не выигрывает пять гостевых матчей в АПЛ подряд
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Роналду высказался перед матчем, от которого его отстранили 1
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался после провального матча «Ливерпуля» 2
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Милнер посетовал на реализацию
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон
Все новости
Рекомендуем