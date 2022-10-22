«Ливерпуль» проиграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон

Неожиданное поражение «Ливерпуля» от «Ноттингема» в Английской премьер-лиге привело к формированию очень интересной статистики о подопечных Юргена Клоппа.

За 11 туров нового розыгрыша чемпионата «мерсисайдцы» проиграли больше встреч (3), чем за всю прошлую кампанию АПЛ (2). Также под руководством Клоппа у «Ливерпуля» одинаковое число неудач против клубов из зоны вылета и против коллективов из зоны Лиги чемпионов. В обоих случаях у «красных» по десять поражений.

Отметим, что минимальный проигрыш «Ноттингему» оставил «Ливерпуль» на седьмом месте в таблице Английской премьер-лиги. На счету команды 16 очков.

