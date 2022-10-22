«Ливерпуль» не выигрывает пять гостевых матчей в АПЛ подряд

«Ливерпуль» испытывает серьёзные проблемы с гостевыми матчами в рамках Английской премьер-лиги, что доказала игра против «Ноттингем Форест».

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа проиграли поединок с минимальным счётом, что стало пятой встречей без побед в чужих стенах в чемпионате. Последняя гостевая победа пришлась на 37-й тур прошлого розыгрыша Премьер-лиги, когда был обыгран «Саутгемптон». В рамках неудачной серии команды Клоппа были поражения от «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а также ничейные встречи с «Фулхэмом» и «Эвертоном».

«Ливерпуль» находится на седьмой строчке в таблице Английской премьер-лиги после 11 туров.

