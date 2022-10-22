​Клопп высказался после провального матча «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения команды от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Мы были прекрасно готовы к тому, как «Ноттингем» обороняется. Мы пропустили гол после большой ошибки – потеряли мяч и дали сопернику право на штрафной, а при стандартах может произойти всякое. Все шансы, которые были у соперника, мы сами им предоставляли.

Мы сделали очень много изменений и должны были побеждать, но нам это не удалось. Вот почему мы стоим здесь в статусе проигравших.

У нас был плотный график при ограниченных кадровых ресурсах. Но мы можем только принять это и бороться. Сегодня мы могли бы получить результат, если бы реализовывали моменты.

Давать команде шесть явных шансов после стандартов… Честно говоря, я не уверен, кого мне нужно хвалить. У «Ноттингема» отличная команда, а Стив – отличный тренер. Но сегодня мы должны были победить, а мы этого не сделали», - сказал Клопп BT Sport.