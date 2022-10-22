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«Ливерпуль» умудрился проиграть в матче с «Ноттингем Форест»

22 Октября 2022 • 16:22 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
1:0
Ливерпуль
окончен

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» встретились в Премьер-лиге впервые с 1999 года. И эта игра 13-го тура стала пока главной сенсацией дня. «Красные» в три раза чаще контролировали мяч, но так и не смогли забить. Соперник же в начале второго тайма разыграл стандарт, прострел с правого фланга, и Тайво Авонийи пробил в штангу, после чего добавил мяч в сетку. В целом моменты были у тех и иных ворот, но счет не изменился - 1:0.

«Ноттингем» после второй победы в сезоне ушел с последнего места, его соперник - седьмой.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:0Ливерпуль
(1:0) Авонийи Тайво55'  
Хендерсон ДинОрье СержКук СтивМаккена СкоттУильямс Неко 73' (Лоди Ренан ( 73') Йейтс РайанФройлер Ремо  89'Куйяте Шейку 80' (Мангаля Орель ( 80') Гиббс-Уайт МорганЛингард Джесси 64' (Джонсон Бреннан ( 64') Авонийи Тайво 64' (Уорролл Джо ( 64'  88')
Запасные: Сарридж СэмДеннис ЭммануэльБьянкон ЖулианБоли ВийиХеннесси Уэйн
Алиссон БекерМилнер Джеймс 62' (Хендерсон Джордан ( 62') Гомес Джо  54'Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт ХарвиФабиньо ЭнрикеДжонс КёртисСалах МохамедФирмино Роберто 76' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 76') Карвалью Фабиу 62' (Александер-Арнольд Трент ( 62')
Запасные: Алькантара ТьягоФиллипс НатаниэльКеллехер КаомхинЦимикас КостасБайчетич СтефанКларк БоббиАдриан Сан-Мигель
22 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Комментарии (1)
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aegur
22 Октября 2022 в 16:24
Много сил было потрпчено в прошлом туре))
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Окончен
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