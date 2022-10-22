«Ливерпуль» умудрился проиграть в матче с «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» встретились в Премьер-лиге впервые с 1999 года. И эта игра 13-го тура стала пока главной сенсацией дня. «Красные» в три раза чаще контролировали мяч, но так и не смогли забить. Соперник же в начале второго тайма разыграл стандарт, прострел с правого фланга, и Тайво Авонийи пробил в штангу, после чего добавил мяч в сетку. В целом моменты были у тех и иных ворот, но счет не изменился - 1:0.
«Ноттингем» после второй победы в сезоне ушел с последнего места, его соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво55'
Хендерсон Дин•Орье Серж•Кук Стив•Маккена Скотт•Уильямс Неко73' (Лоди Ренан (73') •Йейтс Райан•Фройлер Ремо• 89'Куйяте Шейку80' (Мангаля Орель (80') •Гиббс-Уайт Морган•Лингард Джесси64' (Джонсон Бреннан (64') •Авонийи Тайво64' (Уорролл Джо (64') 88'
Алиссон Бекер•Милнер Джеймс62' (Хендерсон Джордан (62') •Гомес Джо• 54'Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви•Фабиньо Энрике•Джонс Кёртис•Салах Мохамед•Фирмино Роберто76' (Окслейд-Чемберлен Алекс (76') •Карвалью Фабиу62' (Александер-Арнольд Трент (62')
22 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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