«Ливерпуль» умудрился проиграть в матче с «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» встретились в Премьер-лиге впервые с 1999 года. И эта игра 13-го тура стала пока главной сенсацией дня. «Красные» в три раза чаще контролировали мяч, но так и не смогли забить. Соперник же в начале второго тайма разыграл стандарт, прострел с правого фланга, и Тайво Авонийи пробил в штангу, после чего добавил мяч в сетку. В целом моменты были у тех и иных ворот, но счет не изменился - 1:0.

«Ноттингем» после второй победы в сезоне ушел с последнего места, его соперник - седьмой.