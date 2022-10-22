​Милнер посетовал на реализацию

В субботу «Ливерпуль» проиграл в гостях у «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Комментарий после финального свистка дал опытный игрок мерсисайдцев Джеймс Милнер.

«Очевидно, что мы выступили не так, как хотели. У нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали. Нам не хватало активности на подборах. Алиссон сделал много хороших сэйвов, и мы могли бы лучше сыграть в обороне.

Мы сделали всё, что хотели, кроме одного – не смогли забить. Игры идут одна за одной. Сегодня мы разочарованы, но мы должны преодолеть это и двигаться дальше», - сказал Милнер BT Sport.

Впереди у «Ливерпуля» важный матч Лиги чемпионов против «Аякса».