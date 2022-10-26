Рангник рассказал, какие игроки могли попасть в «МЮ» во время его работы

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник вспомнил о возможных трансферах «красных дьяволов» в период своего управления.

«В «МЮ» не было никакого досье, оно никогда не было нужно клубу. Всем и так было понятно, что есть потребность в совершении сделок. Мы обсуждали таких игроков, как Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг». Это игроки, чьи трансферы были реалистичны», – заявил нынешний тренер австрийской национальной команды, слова которого цитирует Sky Sports.

По его воспоминаниям, на карандаше у боссов «манкунианцев» также были Эрлинг Холанн, Душан Влахович, Луис Диас и Альваро Мората. Причиной для срыва каждой из этих сделок Рангник назвал желание руководства перестроить состав под нужды нового тренера, коим стал Эрик тен Хаг.

Напомним, что бывший наставник «Шальке» и «Лейпцига» временно руководил «МЮ» во второй половине прошлого сезона, вылетев в 1/8 финала Лиги чемпионов и не попав в топ-4 по итогам розыгрыша Английской премьер-лиги.

