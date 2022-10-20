Английский топ-клуб рассчитывает заполучить Рабио зимой по скидке

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио зимой может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Juventus News 24, лондонский «Челси» хочет воспользоваться ситуацией с контрактом француза, чтобы выкупить его в январе за 8-10 миллионов евро.

Напомним, действующее соглашение Рабио с туринским «Ювентусом» истекает в конце сезона. На данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества, что открывает двери для других клубов.

Летом Рабио мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» согласовали сделку с «Ювентусом», но игрок запросил слишком большую зарплату, из-за чего манкунианцы переключились на Каземиро.