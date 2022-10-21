«Ювентус» объявил состав на матч с «Эмполи»

Тринадцатый тур итальянского чемпионата Серии А начнется с матча между «Ювентусом» и «Эмполи», он пройдет в Турине. Наставник итальянского гранда, Массимилиано Аллегри, уже объявил состав на предстоящую игру.

«Ювентус»: Щесны, Ругани, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Кин.

Матч между «Ювентусом» и «Эмполи» в рамках тринадцатого тура чемпионата итальянской Серии А начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт. Не пропустите!