​Погба возвращается к тренировкам

После возвращения в туринский «Ювентус» Поль Погба ещё не провёл ни одного матча. Причина – полученная полузащитником травма колена. Погба пришлось перенести операцию, но теперь он близок к полному восстановлению. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, во вторник француз будет частично тренироваться с остальными футболистами «старой синьоры».

При этом туринцы не хотят торопить Поля Погба и относятся к процессу его возвращения в строй осторожно, опасаясь потенциального рецидива. Ожидается, что полузащитник сыграет либо против «Бенфики» (25 октября), либо против «Лечче» (29 октября).