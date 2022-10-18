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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» заинтересован в подписании Канте следующим летом

18 Октября 2022 • 14:16 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Челси
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19.10 21:30

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может оказаться в «Ювентусе». По сведениям Calciomercato, лондонский клуб готов отпустить своего хавбека после окончания трудового соглашения, которое истекает в конце текущего сезона. Сообщается, что «Ювентус» готов подписать контракт с игроком, если он не станет продлевать договор с «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство «синих» не хочет продлевать контракт с Канте, учитывая возраст и постоянные травмы игрока. При этом стало известно, что «Барселона» также рассматривает француза в качестве потенциального усиления.    

В текущем сезоне 31-летний Канте принял участие лишь в двух матчах Английской премьер-лиги.

 

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Н'Голо Канте
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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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overkill666
18 Октября 2022 в 14:27
вас замучили ворзраст и травмы? тренер не видит в вас в вашей команде? кажется ,что футбольная карьера подходит к концу? Ювентус ждет вас!!! отличные условия в лазарете, пособие по инвалидности на весь срок контракта и новые подписчики в инстаграм! а так же отличный тренер и команда физиотерапевтов, которые сделает ваше пребывание в лазарете чаще, а те жалкие минуты, которые проведете на поле не заставят вас даже вспотеть!
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