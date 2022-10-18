«Ювентус» заинтересован в подписании Канте следующим летом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может оказаться в «Ювентусе». По сведениям Calciomercato, лондонский клуб готов отпустить своего хавбека после окончания трудового соглашения, которое истекает в конце текущего сезона. Сообщается, что «Ювентус» готов подписать контракт с игроком, если он не станет продлевать договор с «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство «синих» не хочет продлевать контракт с Канте, учитывая возраст и постоянные травмы игрока. При этом стало известно, что «Барселона» также рассматривает француза в качестве потенциального усиления.

В текущем сезоне 31-летний Канте принял участие лишь в двух матчах Английской премьер-лиги.