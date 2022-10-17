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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» назвал сроки отсутствия Бремера

17 Октября 2022 • 14:01 Комментировать
Ювентус
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Эмполи
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21.10 21:45

«Ювентус» на страницах своего официального сайта опубликовал информацию об итогах обследования, которое в понедельник утром прошёл защитник Глейсон Бремер. Напомним, что бразилец получил повреждение в туринском дерби в субботу.

Обследование выявило у Бремера слабовыраженное поражение подколенного сухожилия левого бедра.

На восстановление Глейсону Бремеру понадобится около 20 дней. Таким образом, бразильский защитник сможет вернуться на поле в ноябре.

«Ювентус» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.  Ближайший матч команда проведёт 21 октября – против «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер
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ЮВЕНТУС ЭМПОЛИ
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