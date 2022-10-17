​«Ювентус» назвал сроки отсутствия Бремера

«Ювентус» на страницах своего официального сайта опубликовал информацию об итогах обследования, которое в понедельник утром прошёл защитник Глейсон Бремер. Напомним, что бразилец получил повреждение в туринском дерби в субботу.

Обследование выявило у Бремера слабовыраженное поражение подколенного сухожилия левого бедра.

На восстановление Глейсону Бремеру понадобится около 20 дней. Таким образом, бразильский защитник сможет вернуться на поле в ноябре.

«Ювентус» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда проведёт 21 октября – против «Эмполи».