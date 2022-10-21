Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Разыгравшийся «Ювентус» забил 4 мяча «Эмполи»

21 Октября 2022 • 23:42 Комментировать (2)
Ювентус
4:0
Эмполи
окончен

Почти соседи по турнирной таблице, «Ювентус» и «Эмполи», открывали 11-й игровой день в Серии А. Уже на восьмой минуте Мойзе Кин здорово сыграл на опережение после прострела от Филипа Костича и открыл счет. Настоящее пиршество моментов ждало болельщиков в конце первого тайма, но без голов. Следующее взятие ворот было на 56-й минуте, когда Уэстон Маккенни здорово сыграл головой после корнера. Голевая связка Костич - Кин выдала еще одну результативную атаку, но судья усмотрел вне игры. Но все же «Ювентус» забил еще не раз. Адриен Рабио был точен после подачи углового. Он же оформил дубль на 90-й минуте после зрячей передачи от Данило - 4:0.

«Ювентус» потеснил «Интер» с седьмого места, «Эмполи» - десятый.

Протокол игры  
Ювентус4:0Эмполи
(1:0) Кин Мойзе8'  
(2:0) Маккенни Уэстон56'  

(3:0) Рабио Адриен 82'

(4:0) Рабио Адриен 90'

  
Щесны ВойцехРугани Даниэле 80' (Алекс Сандро ( 80') Бонуччи ЛеонардоДанило ЛуисКуадрадо Хуан  36'Костич Филип 85' (Айлинг Самуэль ( 85') Маккенни Уэстон 66' (Паредес Леандро ( 66') Локателли МануэльРабио Адриен  58'Влахович Душан 65' (Милик Аркадиуш ( 65') Кин Мойзе 80' (Миретти Фабио ( 80')
Запасные: Пинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле Матиас
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарДе Винтер КониЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноХаас Николас  69' 89' (Дельи Инноченти Дуччо ( 89') Марин РэзванБандинелли Филиппо 75' (Хендерсон Лиам ( 75') Пьяца Марко 62' (Байрами Недим ( 62') Сатриано Мартин  58' 62' (Бальданци Томмазо ( 62') Дестро Маттиа 75' (Ламмерс Сэм ( 75')
Запасные: Валюкевич СебастьянЭбюэхи ТайроннФаццини ЯкопоКамбьяги НиколоКакаче ЛибератоЭконг ЭммануэльУйкани СамирГуарино Габриэль
21 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

4:0. Гол Адриана Рабьо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Адриана Рабьо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Адриана Рабьо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Адриана Рабьо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол Мойзе Кина отменен из-за офсайда (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол Мойзе Кина отменен из-за офсайда (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Уэстона Маккени (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Уэстона Маккени (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Мойзе Кина (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Мойзе Кина (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эмполи Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sagittarius
21 Октября 2022 в 23:52
Сложно сказать, что послужило причиной для Аллегри изменить себе. Может Аньелли от兀и3дил его со злости. Но факт остаётся фактом - Ювентус практически весь матч старался играть в атаку. И это как-то неожиданно. Впрочем Эмполи, даже до второго пропущенного мяча игравший так себе, после него вообще развалился. А вот с реализацией, даже несмотря на крупный счёт, у Юве всё ещё есть проблемы, иначе результат мог быть просто неприличным.
FORZAYOU
21 Октября 2022 в 23:50
Важная победа! Молодцы, с желанием играли! Молодежь радовала. П.с. Бонуччи просто ужасен...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Эмполи Эмполи
4
0
1.42 5.10 7.90
Видео
22.10.22 в 16:00
Салернитана Салернитана
Специя Специя
2.01 3.50 3.90
Видео
22.10.22 в 19:00
Милан Милан
Монца Монца
1.24 6.60 13.00
Видео
22.10.22 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
3.65 3.70 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
23:42 · Италия. Серия А
Разыгравшийся «Ювентус» забил 4 мяча «Эмполи» 2
23:19 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Милан» - это было исполнение моей мечты»
23:17 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» - «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 октября 2022
22:27 · Италия. Серия А
Муту рассказал, как Ибрагимович в шутку вывесил в окно другого игрока «Ювентуса»
22:08 · Италия. Серия А
Мойзе Кин забил первый гол в сезоне
21:48 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентусу» нужно научиться играть все 90 минут»
21:39 · Италия. Серия А
Роберто Баджо оставил автограф... в автомобиле своего поклонника 2
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
21:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на матч с «Эмполи»
20:29 · Германия. Бундеслига
Агент де Лихта: «Маттайс не имеет ничего против «Ювентуса»
20:28 · Италия. Серия А
Пиоли инициирует «Тур де Форс»
19:42 · Италия. Серия А
​Индзаги ожидает сложного матча с «Фиорентиной»
19:36 · Италия. Серия А
​Лукаку пригрозил британскому таблоиду
19:29 · Италия. Серия А
​Индзаги: «Лукаку не сыграет в субботу»
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гранат: Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок
Все новости
Рекомендуем