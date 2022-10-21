Разыгравшийся «Ювентус» забил 4 мяча «Эмполи»

Почти соседи по турнирной таблице, «Ювентус» и «Эмполи», открывали 11-й игровой день в Серии А. Уже на восьмой минуте Мойзе Кин здорово сыграл на опережение после прострела от Филипа Костича и открыл счет. Настоящее пиршество моментов ждало болельщиков в конце первого тайма, но без голов. Следующее взятие ворот было на 56-й минуте, когда Уэстон Маккенни здорово сыграл головой после корнера. Голевая связка Костич - Кин выдала еще одну результативную атаку, но судья усмотрел вне игры. Но все же «Ювентус» забил еще не раз. Адриен Рабио был точен после подачи углового. Он же оформил дубль на 90-й минуте после зрячей передачи от Данило - 4:0.

«Ювентус» потеснил «Интер» с седьмого места, «Эмполи» - десятый.

Видео