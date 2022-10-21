«Ювентус» продаёт почти на 2 тысячи билетов меньше на каждый матч

Неудачи туринского «Ювентуса», который уже два года не может выиграть чемпионат и неудачно проводит текущий сезон, приводят к оттоку публики. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, «Ювентус» - один из немногих клубов, который в этом сезоне продает меньше билетов на свои домашние матчи, чем в прошлом.

Падение составляет примерно 1800 билетов, и столь сильный отток зарегистрирован впервые после того, как в сентябре 2011 года «Ювентус» открыл свой новый стадион.

Сегодня вечером «Ювентус» примет в домашнем матче «Эмполи» в рамках одиннадцатого тура чемпионата Италии.