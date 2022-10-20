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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ювентуса»: «Аллегри не должен никому ничего доказывать»

20 Октября 2022 • 23:28 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
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Через 21 ч. 0 мин.

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Эрнанес поделился мыслями о положении дел в туринском клубе.

После десяти туров Серии А «бьянконери» располагаются на восьмой строчке, а в Лиге чемпионов имеют в своём активе всего три набранных очка после четырёх туров группового этапа, серьёзно рискуя не выйти в 1/8 финала.

«Не знаю, воодушевит ли команду победа в недавнем дерби [над «Торино»], ведь это медленный и постепенный процесс. На мой взгляд, для успеха необходимы две вещи – качество и уверенность в себе. «Ювентус» определённо обладает качеством, но испытывает психологические проблемы. Аллегри неоднократно подтверждал свой тренерский уровень в прошлом, и сейчас он не должен никому ничего доказывать», – цитирует Gazzetta Эрнанеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Эрнанес
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