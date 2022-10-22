Аллегри объяснил выбор нападающих в «Ювентусе»

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему в последнем матче против «Эмполи» сделал ставку на Мойзе Кина, а не на Аркадиуша Милика.

«Почему Кин? Все просто – Мойзе сейчас находится в лучшей форме, чем Милик. Поэтому я сделал выбор, основываясь на кондициях игроков. К тому же, он неплохо сыграл в дерби», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что «старая синьора» отпраздновала разгромную победу над «Эмполи» со счетом 4:0. Один из голов себе в актив записал Кин.

Следующий матч «Ювентус» поведет против лиссабонской «Бенфики» в Лиге чемпионов.