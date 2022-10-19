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Конте мог вернуться в «Ювентус» в 2019 году, но Аньелли отказался от его кандидатуры

19 Октября 2022 • 11:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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Через 8 ч. 32 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в 2019 году мог вернуться на пост наставника туринского «Ювентуса», но президент команды Андреа Аньелли отказался от его кандидатуры. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, что после этого Конте возглавил миланский «Интер», с которым в 2021 году выиграл Скудетто и прервал 9-летнюю гегемонию «старой синьоры» на внутренней арене. «Ювентус», в свою очередь, остановился на кандидатуре Маурицио Сарри, который был сразу уволен по окончанию сезона-2019/20.

Конте в данный момент работает в «Тоттенхэме», с которым идёт на третьем месте в чемпионате Англии. Летом у итальянца заканчивается контракт со «шпорами».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Андреа Аньелли Антонио Конте
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