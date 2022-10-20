Агент Скальвини: «Если «Атлетико» и «Ювентус» хотят приобрести Джорджо, им нужно сперва обратиться к «Аталанте»

Агент защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны европейских топ-клубов. Напомним, в услугах итальянца заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

«Если «Атлетико» и «Ювентус» хотят приобрести Джорджо, им нужно сперва обратиться к «Аталанте». Скальвини в данный момент сфокусирован на выступлениях за свою нынешнюю команду и был бы счастлив остаться», – цитирует агента итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

На счету Скальвини один гол в семи матчах итальянской Серии А. В декабре футболисту исполнится 19 лет.