Аллегри: «Кьеза и Погба не готовы к матчу с «Эмполи»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник Поль Погба и нападающий Федерико Кьеза ещё не готовы принять участие в завтрашнем матче против «Эмполи» в Серии А.

«Погба и Кьеза не готовы к матчу с «Эмполи», они недоступны. Погба пока тренировался с командой в лёгком режиме, но Кьеза провёл уже две полноценные сессии», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Кьеза только восстановился после травмы крестообразных связок колена, которую получил в середине прошлого сезона. Погба ещё не успел сыграть в этом сезоне за «Ювентус» после перехода свободным агентом из «Манчестер Юнайтед».