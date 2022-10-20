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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Кьеза и Погба не готовы к матчу с «Эмполи»

20 Октября 2022 • 13:59 Комментировать (1)
Ювентус
...
Эмполи
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21.10 21:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник Поль Погба и нападающий Федерико Кьеза ещё не готовы принять участие в завтрашнем матче против «Эмполи» в Серии А.

«Погба и Кьеза не готовы к матчу с «Эмполи», они недоступны. Погба пока тренировался с командой в лёгком режиме, но Кьеза провёл уже две полноценные сессии», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Кьеза только восстановился после травмы крестообразных связок колена, которую получил в середине прошлого сезона. Погба ещё не успел сыграть в этом сезоне за «Ювентус» после перехода свободным агентом из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба Федерико Кьеза
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ЮВЕНТУС ЭМПОЛИ
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Комментарии (1)
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Juventini83
20 Октября 2022 в 14:05
Ща на трениповке опять наполучают травм и опять в лазарет, у нас это водится. Тьфу, тьфу конечно, но уже реально достали травмы ведущих игроков. Всем здоровья.
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