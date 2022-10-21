Муту рассказал, как Ибрагимович в шутку вывесил в окно другого игрока «Ювентуса»

Румынский форвард Адриан Муту, выступавший за туринский «Ювентус» в период, когда там блистал и шведский нападающий Златан Ибрагимович, рассказал любопытную историю о том, как швед в шутку вывесил в окно Мануэле Блази - другого игрока тогдашнего «Ювентуса».

- Я был в своей комнате, ворвался Златан и велел мне открыть окно. Я открыл, а тут рядом проходил по коридору Блази. Златан схватил его и потащил к окну. А Златан очень силен, сопротивляться ему крайне сложно. Он, смеясь, схватил Блази за ноги и вывесил через окно второго этажа. Когда Блази в итоге подняли обратно, он плакал, - рассказал Муту, слова которого цитирует pianetamilan.it.