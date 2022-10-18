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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеза может выйти на поле в матче с «Эмполи» - он не играл с января

18 Октября 2022 • 15:26 Комментировать
Ювентус
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Эмполи
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21.10 21:45

Федерико Кьеза близок к возвращению. В последний раз атакующий полузащитник «Ювентуса» выходил на поле в январском матче против «Ромы», в котором он получил тяжёлую травму колена. Кьеза перенёс операцию и долгое время восстанавливался.

Недавно Кьеза начал тренироваться и даже сыграл в товарищеском матче молодёжной команды «Ювентуса». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, организм Кьезы положительно отреагировал на эту игру. Футболист готов вернуться к играм за основу и может принять участие в ближайшем матче Серии А против «Эмполи».

«Ювентус» будет принимать «Эмполи» в пятницу, 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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ЮВЕНТУС ЭМПОЛИ
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