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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Феррана Торреса признался, что его клиент в 2020 году был близок к переходу в «Ювентус»

19 Октября 2022 • 12:17 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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20.10 22:00

Агент полузащитника каталонской «Барселоны» Феррана Торреса признался, что его клиент летом 2020 года был близок к переходу в туринский «Ювентус».

«Это случилось летом 2020 года. Я знал, что Ферран захочет покинуть «Валенсию» ради перехода в топ-клуб. Мы вели продвинутые переговоры с «Ювентусом» и Фабио Паратичи. Ферран даже уже занимался поиском жилья в Турине», – признался агента в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что тем летом Торрес в конечном итоге оказался в «Манчестер Сити». Тем не менее, испанец покинул «горожан» зимой 2021 года и вернулся в Ла Лигу, где пополнил ряды каталонской «Барселоны» за сумму в районе 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Ферран Торрес
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