Агент Погба подтвердила скорое возвращение игрока на поле

Рафаэла Пимента, агент полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, объявила о скором возвращении своего клиента на поле. Напомним, француз пропустил старт сезона из-за травмы, которую получил практически сразу после подписания контракта с «Ювентусом» на правах свободного агента.

«Кошмар наконец закончился. Погба станет лидером «Ювентуса» уже очень скоро», – цитирует Пименту итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, свой последний матч на клубном уровне Погба провёл ещё за «Манчестер Юнайтед», с которым не стал продлевать контракт в конце сезона. 29-летний француз уже ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.