Де Пауль интересен двум топ-клубам из Серии А

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль в скором времени может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал в составе «Удинезе». По информации от Football Italia, аргентинец попал в сферу интересов «Милана» и туринского «Ювентуса».

Де Пауль не получает достаточного количества игрового времени в составе мадридского «Атлетико», поэтому футболист всерьёз задумывается над сменой клубной прописки. Приоритетным вариантом как раз является возвращение в Серию А, где хавбек показывал свой лучший футбол.

В нынешнем сезоне де Пауль отметился всего одним голом и результативной передачей в Ла Лиге.