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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» присмотрел двух известных игроков на позицию левого защитника

18 Октября 2022 • 22:51 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
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21.10 21:45

«Ювентус» рассчитывает укрепить левый край обороны в зимнее трансферное окно.

Руководство туринцев не впечатлено игрой Алекса Сандро, в последние сезоны не оправдывающего статус одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, и активно подыскивает ему замену, докладывает Tuttosport. По данным источника, список интересов «бьянконери» возглавляют Алехандро Гримальдо и Рафаэль Геррейро, представляющие «Бенфику» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. Контракт обоих латералей истекает следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего испанца и 28-летнего португальца в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Боруссия Дортмунд Алекс Сандро Алехандро Гримальдо Рафаэль Геррейро Трансферы футбола - зима 2023
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