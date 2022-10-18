«Ювентус» присмотрел двух известных игроков на позицию левого защитника

«Ювентус» рассчитывает укрепить левый край обороны в зимнее трансферное окно.

Руководство туринцев не впечатлено игрой Алекса Сандро, в последние сезоны не оправдывающего статус одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, и активно подыскивает ему замену, докладывает Tuttosport. По данным источника, список интересов «бьянконери» возглавляют Алехандро Гримальдо и Рафаэль Геррейро, представляющие «Бенфику» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. Контракт обоих латералей истекает следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего испанца и 28-летнего португальца в 20 млн евро.