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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри дал понять, что у него нет проблем с Бонуччи

20 Октября 2022 • 16:17 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
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21.10 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий о защитнике команды Леонардо Бонуччи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бонуччи попросил «Ювентус» продать его из-за плохих отношений с тренером.

«Леонардо – капитан команды, игрок с характером. Он ключевой футболист, независимо от того, играет он или нет. В 35 лет у игроков уже нет такой энергии, как в 20. Это правдиво для каждого футболиста, достигшего определённого возраста. Мне повезло, что у меня есть шесть защитников, и я могу применять ротацию. Я доволен Лео, он ответственный и ценный человек, даже когда он не выходит на поле», - слова Аллегри приводит Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС ЭМПОЛИ
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