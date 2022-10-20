​Аллегри дал понять, что у него нет проблем с Бонуччи

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий о защитнике команды Леонардо Бонуччи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бонуччи попросил «Ювентус» продать его из-за плохих отношений с тренером.

«Леонардо – капитан команды, игрок с характером. Он ключевой футболист, независимо от того, играет он или нет. В 35 лет у игроков уже нет такой энергии, как в 20. Это правдиво для каждого футболиста, достигшего определённого возраста. Мне повезло, что у меня есть шесть защитников, и я могу применять ротацию. Я доволен Лео, он ответственный и ценный человек, даже когда он не выходит на поле», - слова Аллегри приводит Football Italia.