Мойзе Кин забил первый гол в сезоне

Тринадцатый тур итальянского чемпионата Серии А начался с матча между «Ювентусом» и «Эмполи», он проходит в Турине. Счет в этой игре был открыт весьма быстро - уже на восьмой минуте. Филип Костич остро прострелил в сторону ворот, и Мойзе Кин, сыграв на опережение, переправил мяч в сетку ворот. Это был его первый гол в текущем сезоне. Поздновато для нападающего!

Матч между «Ювентусом» и «Эмполи» в рамках тринадцатого тура чемпионата итальянской Серии А начался в 21:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт. Не пропускайте!